A San Marino la prima tappa dell'Italiano di Hockey Subacqueo

Il Multieventi Sport Domus ha ospitato la prima tappa del Campionato Italiano Hockey Subacqueo, organizzata dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e la Sub Rimini Gian Neri. Al via 10 squadre, provenienti da tutto il territorio italiano. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la Roma, davanti a Bari e Cagliari. Apprezzata sia la struttura che l’organizzazione.

