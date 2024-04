BOCCE A San Marino la tappa del campionato juniores Emilia Romagna Al bocciodromo di Borgo Maggiore in gara le categorie under 12, 15 e 18.

L'appuntamento è stato al Bioccodromo Federale di Borgo Maggiore. L'evento la terza tappa del trofeo juniores Emilia Romagna organizzata dalla Società Bocciofila Montecerreto. Sul campo di gara le categorie under 12, under 15 e under 18, impegnate nella mattinata nella fasi eliminatorie. Vista la partecipazione, per questa fase l'attività è stata estesa anche agli impianti di Talamello e Riccione. In gara i rappresentanti delle varie province della regione Emilia Romagna, per un totale di 37 atleti. A difendere i colori del Titano, la società Montecerreto, rappresentata da 12 atleti, che nel complesso hanno saputo ben figurare e tenere alto l'onore del movimento sammarinese. Tra i padroni di casa da evidenziare i risultati ottenuti nelle gare dei tiri al pallino. Giulia Santolini, nella categoria under 12, si è piazzata al primo posto. Sul podio anche Luca Gasperoni, medaglia d'argento. Per quanto riguarda la categoria under 15, da segnalare il secondo posto di Paolo Francioni. Nelle competizioni tradizionali, la bocciofila La Fontana si è confermata a grandi livelli. Sono infatti tre i primi posti conquistati con Mirco Bergamaschi tra gli under 12, Tommaso Sabatini negli under 15 e Francesco Pirone per l'under 18, con quest'ultimo che in finale ha avuto ragione di Giada Paoletti della Libertas San Marino al termine di una partita molto combattuta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: