FESAM A San Marino la World CUP Kick Boxing targato IAKSA

Il Titano si prepara ad accogliere nuovamente l’evento mondiale di Kick Boxing targato IAKSA in collaborazione con la Federazione Sammarinese Arti Marziali. La World Cup IAKSA è arrivata alla 10° edizione si svolgerà dal 7 al 8 maggio nell’arena del Multi Eventi Sport Domus. Sabato dalle 14,30 la cerimonia di apertura alla presenza delle Istituzioni di San Marino unitamente al Presidente della Federazione Sammarinese Arti Marziali Maurizio Mazza.

Le discipline protagoniste saranno come sempre il Point Fighting, Light Contact e Kick Light, regine indiscusse del mondo a contatto leggero, ma non mancherà lo spazio per i settori nascenti come l’MMA light, la Light Boxe, Sanda, e K1 Light. Visto l’enorme interesse suscitato dalle precedenti edizioni viene nuovamente confermato lo spazio dedicato al settore del contatto pieno. 1 Ring,1 Gabbia per l’MMA,e 6 tatami sono stati messi a disposizioni per questa 2 giorni di incontri che prevede a calendario K1, Low Kick, MMA.

