A San Marino nasce la Federazione Sammarinese Taekwondo

E' stata istituita la FE.SA.T: il primo presidente sarà il Maestro Giovanni Ugolini.

20 dic 2025
Alla presenza del Segretario Generale del CONS Eros Bologna, è stata ufficialmente istituita la FE.SA.T. – Federazione Sammarinese Taekwondo, nuova Federazione sportiva Sammarinese dedicata esclusivamente al Taekwondo e al Para Taekwondo. La nascita della FE.SA.T. segna un momento storico per il Taekwondo sammarinese, attivo dal 1990, che dopo 35 anni all’interno della FESAM ottiene una propria autonomia federale, in linea con il modello adottato a livello internazionale per le discipline olimpiche. La Federazione sarà l’unico organismo autorizzato nella Repubblica di San Marino a promuovere, regolamentare e rappresentare il Taekwondo in ambito nazionale e internazionale, affiliandosi alla World Taekwondo e alla European Taekwondo Union, nel rispetto delle normative del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e degli organismi olimpici internazionali.

L’Assemblea ha eletto all’unanimità il Maestro Giovanni Ugolini (6° dan) quale Presidente della FE.SA.T. e i seguenti membri del Consiglio Federale: Lorenzo Busignani, Luca Casali, Michael Giovagnoli, Alessandro Rossi, Simona Stacchini e Gino Zaghini. Con la nascita della FE.SA.T., il Taekwondo sammarinese apre una nuova fase di crescita e sviluppo, puntando a valorizzare ulteriormente una disciplina olimpica che rappresenta non solo competizione, ma anche formazione, valori e condivisione sportiva.

