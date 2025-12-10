TV LIVE ·
A San Marino Play & Connect ha unito sport-territorio-business

10 dic 2025
Sport, territorio e innovazione si sono incontrati a San Marino con il “Play & Connect – International Padel Championship”, un evento che ha unito competizione, circoli e aziende in un’esperienza che intreccia sport, networking e scoperta culturale. Con la direzione sportiva di Luca Romani, il progetto punta a creare un nuovo modello di torneo capace di connettere atleti, club e territorio. Gli organizzatori hanno adottato una formula che ha garantito a ciascuna coppia almeno quattro match, grazie all’utilizzo di un doppio tabellone Gold e Silver, pensato per permettere anche alle formazioni eliminate di continuare a giocare e vivere l’atmosfera della manifestazione in modo pieno e partecipato.

Per i partecipanti sono stati tre giorni a San Marino da vivere nel segno sport-territorio-business in un contesto unico.




