A San Marino si rinnova "Il sogno di Elly"

Sport, musica e solidarietà tutte insieme nell'iniziativa organizzata dalla Federazione Sammarinese Roller Sports

di Elia Gorini
1 dic 2025

Sport, musica e solidarietà tutte insieme in un condensato di emozioni per la seconda edizione dell'evento “Il sogno di Elly”. L'iniziativa promossa dalla Federazione Sammarinese Roller Sport ha riempito la palestra di Acquaviva per assistere all'esibizioni degli atleti e dei numerosi artisti che hanno partecipato all'evento per sostenere il progetto che punta alla realizzazione di una pista di pattinaggio, in memoria della giovane campionessa scomparsa in un incidente stradale nel dicembre del 2021. Un evento di pattinaggio con musica dal vivo che ha coinvolto i numerosi spettatori che non hanno voluto mancare a questa iniziativa sostenuta anche dalle Segreterie di Stato agli Affari Interni, Istruzione, Sport, Territorio e Turismo.




