TIRO CON L'ARCO A scuola di Arco con Clini

L'allenatore della squadra olimpica sammarinese di Tiro con l'Arco Filippo Clini ha realizzato un video per aiutare gli atleti in questo periodo nel quale non è possibile allenarsi e per stimolare tutti quanti avessero la curiosità di avvicinarsi all'affascinante mondo del Tiro con l'Arco.

I più letti della settimana: