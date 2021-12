PODISTICA A Serravalle la "Podistica dei ragazzi" Oltre 60 ragazzi suddivisi in varie categorie per un pomeriggio di grande divertimento

Nell'ambito della Podistica di Natale si è disputata nel pomeriggio in piazza Bertoldi a Serravalle, la gara riservata ai più giovani. Circa 60 i partecipanti suddivisi in diverse categorie, dai Pulcini ai Ragazzi e agli Special Olympics. Un evento organizzato in collaborazione con la giunta di castello di Serravalle e che si svolto in un clima di grande entusiasmo e allegria. La gara dei più piccoli fa da preludio alla Podistica di Natale, in programma domani mattina alle 9.30 con partenza dal San Marino Stadium. Una prova sulla distanza di circa 14 chilometri che vedrà al via 350 atleti provenienti da tutta Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: