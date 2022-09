BASEBALL A Serravalle si assegna lo scudetto: San Marino può chiuderla subito, Parma punta la bella I titani comandano 3-2 e in gara6 di domani possono assicurarsi il tricolore. Se gli emiliani dovessero pareggiare, il titolo sarà assegnato domenica, in gara7.

Nel fine settimana il diamante di Serravalle assegnerà lo scudetto del baseball, resta solo da capire se al primo tentativo o alla bella. San Marino e Parma arrivano alle ultime curve sul 3-2 per i titani che dunque potrebbero confermarsi campioni d'Italia già domani sera. Qualora i campioni d'Europa dovessero fare il colpo esterno e impattarla, resta il dentro o fuori di domenica: in ambedue i casi, si parte alle 20:30.

San Marino ha il vantaggio del match point casalingo, ma si parla di una serie nella quale il fattore campo, sin qui, è saltato già tre volte su cinque. L'andamento è stato quanto più lineare possibile, coi titani ad allungare nelle sfide dispari e Parma a impattare in quelle pari. Il primo colpo di scena già nelle sfide di apertura di Serravalle, con San Marino subito vincente per 3-1 ma sorpreso in gara2 da un sonoro 13-4 emiliano. Fattore campo invertito ma solo fino alla prima del trittico parmense, con San Marino che ha subito risposto con un 1-0 e poi, dopo il 2-1 del pari in gara4, ha piazzato il 10-4 che, ora, è un'occasione di chiusura anticipata. Tirate fino in fondo le prime due sfide, decisa da due big inning l'ultima, che ha dato nuova linfa all'attacco sammarinese, sin lì in difficoltà.

Così, mentre i campioni d'Europa sono obbligati al doppio successo esterno, la squadra di Bindi può permettersi anche una sconfitta. Ma non è il caso di sfidare troppo la sorte, perché Parma è sì incerottata – con gli infortunati Contreras e Joseph e Sambucci non al 100% - ma per domenica recupererebbe almeno Montilla. Mentre l'eventuale Gara7 sarà aperta a tutti i lanciatori, in quella di domani si confronteranno quelli comunitari, che in gara3 hanno dominato e concesso il minimo. O addirittura nulla nel caso di Dimitri Kourtis, partente più accreditato dopo aver lasciato a zero Parma nella gara che ha restituito il fattore campo ai suoi. In lancio, almeno in avvio, sarà sfida tra lui e Lugo, mentre in attacco si riparte dalle certezze di Gara5, ossia Batista, che ha cambiato la gara a suon di doppi, e Lino, rientrato in quasi tutti i punti segnati dalla squadra.

