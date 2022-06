A Skopje i lavori della 51esima Assemblea dell'EOC

Si è conclusa la due giorni di lavori della 51esima Assemblea dei Comitati Olimpici Europei tenutasi a Skopje, nella Macedonia del Nord, che ha visto la partecipazione del presidente del CONS Gian Primo Giardi e del segretario generale Eros Bologna. I delegati dei Comitato Olimpici Nazionali d’Europa hanno esaminato i progressi significativi dell’ultimo anno e hanno discusso il percorso dell'organizzazione nel contesto post-pandemico. È stata la prima Assemblea Generale per il presidente Spyros Capralos, ad un anno esatto dalla sua elezione. Il presidente Capralos ha sottolineato l'impegno dell'EOC a sostegno dei principi e dei valori olimpici e ha esortato i Comitati Olimpici Nazionali a continuare a concentrarsi sull'utilizzo dello sport come veicolo per la pace e la non discriminazione. I lavori si sono aperti anche con il saluto del presidente del CIO Thomas Bach che, a margine dell’assemblea, ha avuto modo di incontrare i vertici del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (foto). In apertura dell’Assemblea, il membro CIO, membro dell’Esecutivo EOC e Segretario Generale dell’ANOC, Gunilla Lindberg è stata insignita dell’Ordine di Merito, il più alto riconoscimento dell’organizzazione. Tra i vari temi in agenda, le relazioni dei Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici di Pechino 2022, Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, oltre ai rapporti sulle attività delle varie Commissioni dell’EOC.

Durante la sessione, inoltre, è stata indicata Bali (Indonesia) come sede degli ANOC World Beach Games in programma dal 5 al 12 agosto 2023. Si è tenuta anche la presentazione, da parte del Comitato Olimpico Maltese, dei Giochi dei Piccoli Stati che si terranno tra un anno, mentre il Comitato Organizzatore di Orano ha tenuto un aggiornamento sui Giochi del Mediterraneo che si apriranno tra meno di due settimane. Infine, a margine dei lavori, i rappresentanti dei Paesi aderenti all’associazione dei Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ha svolto un meeting informale per un aggiornamento dei temi sviluppati nel workshop tenutosi a Malta la settimana scorsa e per avviare un archivio digitale condiviso di risultati, documenti e media.