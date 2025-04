"Abbiamo giovani in grado di garantire un bel futuro al volley sammarinese"

Gian Luigi Lazzarini (Presidente Federazione Sammarinese Pallavolo):

"Sono tre anni che lavoriamo e finalmente venuti fuori i risultati, a prescindere dal risultato comunque è un movimento bello, ci sono tantissimi giovani, tantissimi maschietti, anche femminucce, quindi andiamo avanti, cerchiamo di fare il massimo. Adesso abbiamo diversi impegni, il primo è Andorra, quindi speriamo di fare una bella prestazione, i presupposti ci sono. Poi dopo una settimana da rientro abbiamo gli Europei in casa, maschili, Senior, quindi c'è tanta pallavolo".

Martina Mazza (Membro Comitato Esecutivo CONS):

"La Pallavolo ovviamente, come ben sapete, è la mia storia, quindi mi trovo assolutamente a mio agio in questo ambito. Devo dire che il risultato che hanno raggiunto le ragazze è stato un risultato straordinario, che fa ben sperare appunto per il futuro, anche per le modalità con le quali è stato raggiunto. Le ragazze non hanno lasciato nulla alle avversarie, e quindi questo fa capire che sono ragazze assolutamente pronte, determinate per poi raggiungere appunto dei risultati molto alti anche per il futuro, e soprattutto nell'ottica del prossimo appuntamento, che è quello di Andorra 2025. Quindi siamo pronti anche con la nostra Under 18 per supportare poi la Nazionale Senior".

Cristiano Lucchi (Direttore Tecnico Nazionali Femminili Volley):

"Questa è la Nazionale Juniores, è il futuro della Nazionale di San Marino, e raggiungere un bel traguardo come questo vuol dire che ci sono delle gran belle basi per far bene anche per il futuro. Quindi premiare i giovani, premiare questa squadra è veramente bello, e sono soddisfazioni anche per noi allenatori importanti, perché vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro per il futuro di questa Nazionale".