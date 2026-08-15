CALCIO FEMMINILE Academy, altri due rinforzi per Piva: arrivano Lazzari e Capellupo La formazione femminile continua a muoversi sul mercato: in attacco arriva l’ex Arezzo Vanessa Lazzari, mentre a centrocampo ecco la classe 2006 Viola Capellupo, cresciuta nel settore giovanile della Roma

Academy, altri due rinforzi per Piva: arrivano Lazzari e Capellupo.

La San Marino Academy continua a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione di Serie B. Alla corte di mister Piva arrivano altre due giocatrici: Vanessa Lazzari, attaccante proveniente dall’Arezzo, e Viola Capellupo, giovane centrocampista esterna di scuola Roma e reduce dall’esperienza con il Trastevere.

Due innesti con caratteristiche e percorsi differenti. Lazzari porta in dote esperienza e qualità nel reparto offensivo e arriva sul Titano con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo importante nella squadra. La priorità resta quella di contribuire alla conquista della salvezza, provando allo stesso tempo a mettere fantasia al servizio dell'attacco e a diventare un punto di riferimento per le compagne più giovani.

Decisamente più giovane Viola Capellupo, classe 2006, pronta ad affrontare la prima esperienza lontano da casa. Cresciuta calcisticamente nella Roma e proveniente dal Trastevere, la centrocampista considera San Marino l’ambiente ideale per compiere un altro passo nel proprio percorso.



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