GINNASTICA ARTISTICA Accademia Ginnastica San Marino protagonista a Ravenna

A Ravenna la seconda prova del Campionato individuale di ginnastica artistica femminile Silver LC e LD. La squadra sammarinese composta da Sara Rossi, Rachele Conti, Jasmine Bologna, Yasmin Karoui, Veronica De Luca, Amelia Tesini e Beatrice Ricci, si è distinta nelle varie categorie.

Nella gara GAF Silver LD Avanzato, categoria Junior 1, Yasmin Karoui si piazza al 3' posto in classifica generale; nella categoria Junior 2, Sara Rossi sale sul gradino più alto del podio; nella categoria Junior 3, Rachele Conti conquista la 3' posizione in classifica generale, mentre nella categoria Senior 1, Jasmine Bologna sale sul podio conquistando la 2' posizione in classifica generale.

Nella gara GAF Silver LC Base - categoria Junior 2, gareggiano Beatrice Ricci, che, al suo esordio, conquista la 2' posizione in classifica generale ed Amelia Tesini che a causa di un piccolo errore a volteggio, non riesce, per pochi decimi, a salire sul podio attestandosi in 4' posizione. Per qualche errore a parallele e a corpo libero, anche Veronica De Luca, nella categoria Junior 1, non riesce a salire sul podio. Gli allenatori Manuele Amenta e Sara Medardi, si ritengono molto soddisfatti per l’esito di tale gara, in considerazione anche delle tante difficoltà incontrate in questo periodo a causa di piccoli infortuni. Soddisfatta anche la presidente Milena Bernabini. Per le ginnaste dell’Accademia della Ginnastica San Marino si apre una fase di preparazione in vista delle prossime gare sia individuali che a squadre previste a fine marzo e metà aprile.

