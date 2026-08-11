Accordo FSSS-Segreteria Sport, la soddisfazione di Fabbri e Felici

Intervista a Rossano Fabbri e Filiberto Felici

In mattinata è stata firmata una convenzione tra la Federazione Sammarinese Sport Speciali e la Segreteria di Stato per lo Sport. Si tratta di un piano triennale che assicura un sostegno di 60000 euro annui per garantire stabilità e programmazione alla stessa federazione, con risorse certe e un rapporto strutturato con le istituzioni. Sarà un aiuto di tipo economico ma non solo: lo sarà anche dal punto di vista normativo con la nuova legge sullo sport, che riguarderà ovviamente anche gli sport speciali.

Grande soddisfazione per questa firma da parte del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e del presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici.

Nel video le interviste a Rossano Fabbri e Filiberto Felici







