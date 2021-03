CICLISMO Accordo San Marino - Messico: due squadre professionistiche approdano sul Titano Della squadra Under 23 farà parte anche il sammarinese Federico Olei

Accordo San Marino - Messico: due squadre professionistiche approdano sul Titano.

La Federazione Sammarinese Ciclismo ha sposato un progetto statale messicano che mira a far crescere in territorio italiano e sammarinese un gruppo di giovani atleti per condurli al professionismo. Due squadre Continental, la AR Monex Mtb Pro Cycling Team composta da atleti juniores e la AR Monex Pro Cycling Team formata da atleti Under 23 che gareggiano su strada, hanno scelto l’Italia e San Marino per la rinomata scuola e la qualità delle gare, al fine di far crescere le proprie promesse e portarle il più in alto possibile. Grazie ai buoni rapporti che intercorrono con la Federazione Italiana e con il benestare di UCI e UEC, la Federazione Sammarinese Ciclismo ha accolto le due squadre tra le proprie affiliate, con l’obiettivo di far crescere insieme le rispettive realtà. Della squadra Under 23 farà infatti parte Federico Olei mentre è prevista la partecipazione dei giovani sammarinesi agli stage e ai raduni collegiali della formazione Juniores Mtb, con possibilità di partecipare anche ad alcune gare come stagisti. Le due squadre, una ventina di persone compreso l’entourage, risiedono in pianta stabile a San Marino da circa una settimana e hanno già iniziato ad allenarsi in vista del debutto in gara, previsto per domenica. E’ prevista la partecipazione al maggior numero di gare possibili in Italia e in Europa.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: