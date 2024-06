Seconda e penultima prova del Campionato Sammarinese Acque Interne valido come selezione per la Nazionale che parteciperà al Mondiale per Nazioni 2024. Sul canale Cavo Lama di Carpi Romano Valeriani ha vinto il Settore A, davanti a Jacopo Angelini e Massimiliano Biordi. Il Settore Tecnico se lo è aggiudicato Marco Scarponi.