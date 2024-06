AERONAUTICA Acrobazia radiocomandata: argento di categoria all'Eurocup Imac per Cristian Selva

Acrobazia radiocomandata: argento di categoria all'Eurocup Imac per Cristian Selva.

Ha fatto rientro in Repubblica la Nazionale di acrobazia radiocomandata che ha partecipato alla tappa italiana della Eurocup Imac 2024 presso l’aerodromo di Montagnana. Dopo i successi degli ultimi anni nella categoria, i piloti sammarinesi, dopo i buoni risultati delle scorse edizioni, sono riusciti a riconfermarsi. Sugli scudi Cristian Selva che nella categoria Intermediate conclude al secondo posto, affermando ancora una volta tutto il suo talento; settimo posto nella categoria Freestyle, dove si è esibito con una performance di alto livello. Podio anche per per Sebastiano Silvestri terzo nell’Unlimited, vittoria per l’italiano Sasha Cecconi e argento per il ceco Marek Plikta. Vicino al bronzo Massimo Selva nell’Advanced, per lui quarto posto a pochi punti dal podio.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: