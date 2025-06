Acrobazia radiocomandata, Cristian Selva vince in Germania all'Eurocup Imac di categoria

Risultato prestigioso per la Federazione Aeronautica Sammarinese che nella tappa tedesca dell'Eurocup Imac posiziona due atleti sul podio. Cristian Selva sale sul gradino più alto, vincendo tutte le manche di categoria Imac Advanced del programma conosciuto con un’esecuzione ben riuscita delle figure. Impegnato in terra tedesca anche Massimo Selva, che ha vinto il programma sconosciuto concludendo la competizione sul secondo gradino del podio assoluto. Chiude il podio il tedesco Quint Joshua, quarto Enzo Esposito. Nell’ultima giornata di gare si è svolta la prova Freestyle, con Cristian Selva che ha continuato a migliorarsi chiudendo al nono posto assoluto. Per la Fas sguardo rivolta al mese di giugno con la prova a Siena e le prossime tappe europee.