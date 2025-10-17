TV LIVE ·
Ad Atene i Mondiali di Tiro a Volo: Perilli e Berti fuori dalle finali del Trap

17 ott 2025
Si stanno disputando ad Atene i Mondiali di Tiro a Volo. Per San Marino erano impegnati nelle qualificazioni del Trap sia Alessandra Perilli che Gian Marco Berti. Nel femminile la tiratrice biancazzurra ha chiuso con il punteggio di 114 su 125, chiudendo al sedicesimo posto e non riuscendo ad accedere alla finalissima. Stesso discorso per Berti che nel maschile chiude al 99° posto con 110 piattelli colpiti su 125. Nella giornata di sabato è previsto il Mixed Team di Trap: San Marino scenderà in pedana con i suoi due rappresentanti.




