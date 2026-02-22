LUTTO Addio a Domenico Gasperoni, il ricordo di FederCiclismo e Cons Il dirigente della Federazione Sammarinese Ciclismo si è spento per una malattia a pochi giorni dal suo 66esimo compleanno

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e la Federazione Sammarinese Ciclismo partecipano al dolore per la scomparsa di Domenico Gasperoni. Membro del Consiglio Federale della FSC dal 2022, rieletto lo scorso anno per il quadriennio in corso, Gasperoni avrebbe compiuto 66 anni tra due giorni. Se n’è andato a causa di una malattia. All’interno della Federazione Sammarinese Ciclismo ricopriva il ruolo di responsabile settore strada e coordinatore delle manifestazioni federali.

Da qualche anno era responsabile della prestigiosa gara nazionale italiana per Allievi Lugo – San Marino. Ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra del maggio scorso ha partecipato nelle vesti di Commissario Tecnico al posto dell’infortunato Maurizio Tura.

CONS e Federciclismo spiegano in una nota che, "interpretando i sentimenti di tutto il movimento sportivo sammarinese, si stringono alla famiglia".

