"Addio Michael, nostro campione"

La famiglia compatta a vegliarlo dall'alto. Parenti, amici, semplici cittadini hanno presenziato alla cerimonia funebre di un ragazzo strappato troppo presto all'amore dei tanti che lo hanno apprezzato. C'era anche il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini. Lo sport, il ciclismo, il suo amore. Dopo la breve cerimonia al cimitero di Fiorentino. Il feretro è stato accompagnato nel suo viaggio verso Rimini da un corteo di biciclette guidato dal Presidente della Federazione ciclistica sammarinese Valter Baldiserra.





Al confine di Dogana, il carro funebre si ferma. L'autista apre lo sportello ed è come se quegli uomini lo abbracciassero. Parte l'applauso spontaneo, sentito. Il Presidente Baldiserra si toglie anche i guanti per fare sentire ancora più forte la stima di una Federazione che lo ha sempre protetto e accudito come un figlio. Lo sportello si richiude, parte l'ultimissimo applauso questo ancora più forte a salutare per l'ultima volta un ragazzo gentile, capace di emozionarsi sui pedali. Ciao Michael la comunità sammarinese non ti dimenticherà mai.