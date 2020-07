Adriano Felici nuovo presidente della Federazione Tiro a Volo

L’Assemblea Straordinaria della Federazione Sammarinese Tiro a Volo ha eletto Adriano Felici nuovo presidente al posto di Gian Nicola Berti, dimissionario in seguito alla sopraggiunta incompatibilità del suo incarico. Felici, che già da alcuni mesi aveva assunto il ruolo di presidente ad interim, è stato votato all’unanimità mentre Berti resta nel Consiglio Direttivo. Il Consiglio Federale, così rinnovato, resterà in carica sin dopo le Olimpiadi di Tokyo, ricalendarizzate nell’estate 2021.

“Sono molto contento della fiducia che mi è stata accordata – ha commentato Felici - Ce la metterò tutta per non deludere i tesserati. Grande attenzione sarà rivolta ai giovani, così come ad affiancare Alessandra Perilli per consentirle di prepararsi al meglio in vista delle Olimpiadi del prossimo anno”.