Aerobatic Team: Massimo Selva è il campione sammarinese.

Continua con grandi difficoltà dovuta all’emergenza Covid19, l’attività dell’Aerobatic Team che nel week end scorso presso l’Aeroclub “La Fenice” di Rimini a Vergiano, mantenendo i protocolli di sicurezza imposti, ha disputato il campionato sammarinese 2020 - motoalianti F5J. Dopo un periodo non clemente dal punto di vista meteorologico, finalmente una bella giornata ha concesso ai presenti il regolare svolgimento della gara. Questa categoria aeromodellistica è molto condizionata dal meteo della giornata.

Conseguentemente diversificate sono state le strategie adottate dai concorrenti prediligendo una quota di spegnimento motore medio alta ad inizio gara per poi scendere di quota, tutto questo per garantirsi i 10 min. di volo importanti per il punteggio finale, con una ragionevole penalità. Gli atterraggi di precisione sono stati ancora una volta determinanti per fare la differenza. Le manche di gara sono state sei per ogni pilota con la possibilità di scartare solo un punteggio. Ad inizio gara si è da subito imposto Massimo Selva, che non rischiando con quote basse, è riuscito sempre a garantirsi i 10 min. di volo delle varie manche e anche il max. punteggio negli atterraggi di precisione centrandoli tutti. Campione Sammarinese quindi Selva, che vince tutte le manche. Lotta nelle prime manche fra Stefano Guardigli, Tiziano Monticelli e Cristian Selva (Juniores), quest’ultimo poi allargando il distacco volo dopo volo è riuscito ad imporsi salendo sul secondo gradino del podio a pochi punti dal primo. Medaglia di bronzo per Monticelli e quarto Guardigli. Da segnalare Daniele Cervellini che subendo qualche problema tecnico, non è riuscito ad impensierire gli avversari concludendo al quinto posto, si rifarà sicuramente al prossimo appuntamento.



