Aeronautica, Michelotti sugli obiettivi: "Partecipazioni Internazionali e accordo con Aeroclub Italia"

Intervista a Dennis Michelotti

Confermato alla guida della Federazione Aeronautica Sammarinese, Dennis Michelotti traccia la linea per il prossimo quadriennio olimpico: "Gli obiettivi principali sono continuare a partecipare ai campionati mondiali, europei e, sotto un altro punto di vista, raggiungere un accordo con l'Aeroclub d'Italia, per permettere anche ai nostri atleti di partecipare ai campionati italiani. Perché, mentre possiamo partecipare ai campionati internazionali, attualmente non possiamo partecipare ai campionati italiani, in quanto manca l'accordo di collaborazione. A livello di risultati, i nostri atleti principali, partecipando ai campionati europei, riescono sempre a qualificarsi al primo, secondo o massimo terzo posto. È fondamentale, inoltre, portare a conoscenza i nostri sport, ci riusciamo specialmente anche tramite lo Sportinfiera".