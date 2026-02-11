AERONAUTICA Aeronautica, Silvestri d'argento all'Imac Gulf Cup. 7° Selva Ottime prove dei sammarinesi nella manifestazione svoltasi ad Abu Dhabi.

L'aeronauta sammarinese Sebastiano Silvestri ha vinto l'argento all'Imac Gulf Cup di Abu Dhabi, manifestazione che ha visto al via 80 piloti in rappresentanza di 28 nazioni. Silvestri ha chiuso ad appena 6 punti, su 2500, dall'italiano Sacha Cecconi, vincitore del titolo. 7° posto per l'altro sammarinese in gara, Cristian Selva, due volte campione europeo e all'esordio tra i big mondiali.

