Agata Riccardi fa doppietta ai campionati italiani di tiro a segno

Grande risultato per Agata Riccardi ai campionati italiani di tiro a segno di Roma. La tiratrice sammarinese ha conquistato la medaglia d'oro nella carabina 50 metri a terra categoria B con il punteggio di 606.1. Un ottimo risultato che ha permesso alla biancoazzurra, alla quinta gara in questa specialità, di stabilire il nuovo record personale e centrare la 14' posizione assoluta.

Agata Riccardi conquista anche il primo posto assoluto nella gara a squadre insieme a Giulia Mainetti e Alessia Arletti con il TSN Bologna. Per la tiratrice sammarinese sono in programma anche altre due gare nel week end nella carabina 10 metri e nella carabina 50 metri tre posizioni.















