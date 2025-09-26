TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:41 Streaming illegale, otto arresti nell’operazione “Gotha 2”: smantellato il 70% del mercato pirata in Italia 10:09 Tajani: "Non è forzando il blocco navale che si aiutano i civili. Rischi altissimi per chi sfida Israele"
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Agata Riccardi fa doppietta ai campionati italiani di tiro a segno

La tiratrice sammarinese conquista due medaglie nella carabina 50 metri a terra

di Elia Gorini
26 set 2025
Agata Riccardi fa doppietta ai campionati italiani di tiro a segno

Grande risultato per Agata Riccardi ai campionati italiani di tiro a segno di Roma. La tiratrice sammarinese ha conquistato la medaglia d'oro nella carabina 50 metri a terra categoria B con il punteggio di 606.1. Un ottimo risultato che ha permesso alla biancoazzurra, alla quinta gara in questa specialità, di stabilire il nuovo record personale e centrare la 14' posizione assoluta.

Agata Riccardi conquista anche il primo posto assoluto nella gara a squadre insieme a Giulia Mainetti e Alessia Arletti con il TSN Bologna. Per la tiratrice sammarinese sono in programma anche altre due gare nel week end nella carabina 10 metri e nella carabina 50 metri tre posizioni.






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.