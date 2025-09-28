TIRO A SEGNO Agata Riccardi vince 5 medaglie d’oro ai campionati italiani A Roma, la tiratrice sammarinese che difende i colori del TSN Bologna, sale cinque volte sul gradino più alto del podio.

Agata Riccardi vince 5 medaglie d’oro ai campionati italiani.

Straordinaria Agata Riccardi ai campionati italiani di tiro a segno di Roma. Dopo le due medaglie d’oro nella carabina 50 metri a terra, la tiratrice sammarinese conquista altre tre medaglie d’oro. Il tris arriva con il primo posto a squadre nella carabina 10 metri. Quarta e quinta medaglia nella carabina 50 metri tre posizioni. Agata Riccardi ha centrato il primo posto nella categoria B della gara individuale e ha contribuito al successo nella gara a squadre con il TSN Bologna. I campionati italiani si chiudono per Agata Riccardi con 5 medaglie d’oro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: