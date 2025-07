PADEL Agli Europei è positivo il bilancio di San Marino

Agli Europei è positivo il bilancio di San Marino.

Si è conclusa la partecipazione della nazionale di San Marino alla FIP Euro Padel Cup, le cui prime due fasi si sono svolte a Madrid e mettevano in palio quattro pass per la finalissima ad otto che si terrà nel mese di agosto. Per i biancazzurri è arrivato un risultato importante: per la prima volta si sono qualificati alla fase 2. Decisiva la vittoria ottenuta giovedì sera contro la Slovacchia (2-1), arrivata dopo i successi contro Cipro, Kosovo e Irlanda, che ha garantito ai titani il primo posto nel girone. La seconda fase, svoltasi da venerdì a domenica, ha visto alzarsi nettamente il coefficiente di difficoltà. Contro Svezia, Danimarca e Croazia i ragazzi capitanati da Gianluca Berardi hanno incassato tre sconfitte per 3-0. A centrare la qualificazione è stata la Svezia, ma per la formazione sammarinese il bilancio della trasferta è ampiamente positivo.

