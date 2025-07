TENNIS TAVOLO Agli Europei giovanili bella vittoria per San Marino

Dopo tre giornate intense e combattute agli Europei Giovanili a squadre di Tennistavolo in corso a Ostrava, in Repubblica Ceca, arriva una meritata soddisfazione per il team Under 15 di San Marino. La squadra, composta da Pietro Bologna e Loris Ceccoli e guidata dal tecnico Claudio Stefanelli, ha ottenuto la sua prima vittoria battendo l’Estonia con un netto 3-1. Il cammino non è stato semplice: il debutto ha visto i giovani sammarinesi affrontare avversari di livello, incassando sconfitte contro Slovenia (1-3), Bosnia (0-3), Cipro (1-3) e Norvegia (0-3). Nonostante i risultati negativi i ragazzi sammarinesi non hanno mai perso la determinazione e la voglia di vincere. Contro l’Estonia è arrivata la reazione tanto attesa: prestazioni convincenti e lucidità nei momenti decisivi hanno permesso al team sammarinese di conquistare questa prestigiosa vittoria.

