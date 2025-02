Agli EYOF è stato il giorno degli atleti sammarinesi

Al Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea in Georgia è stata la giornata della gara dei tre sciatori di San Marino impegnati nel gigante. Al via 92 atleti. Rafael Mini è l'unico dei tre portacolori del Titano a concludere la gara. Il biancoazzurro ottiene il 60' posto finale. Mini conclude la prima manche in 56,10 e la seconda in 56,31. Elia Carattoni cade nel corso della seconda manche dopo aver ottenuto nella prima il 72' tempo con 57,53. Si ferma alla prima manche la gara di Matteo Giannini scivolato nel corso della sua discesa. A seguire la delegazione sammarinese anche il segretario del Cons Eros Bologna.