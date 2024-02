ATLETICA Ai Campionati Balcani record sammarinese per Probo Benvenuti Cade dopo 36 anni il record nazionale sui 400 metri indoor appartenente a Manlio Molinari.

Ai Campionati Balcani record sammarinese per Probo Benvenuti.

La delegazione biancoazzura accompagnata da Mattia Cecconi ha concluso la trasferta con un record nazionale assoluto e due finali. Probo Benvenuti ha corso i 400 metri in 48”95 decretando il nuovo record nazionale assoluto indoor che apparteneva a Manlio Molinari con il tempo di 49”14 del 1988.

Alessandra Gasparelli reduce dalla vittoria ai campionati Italiani conquista la finale e chiude 7° sui 60 metri con il tempo di 7” 46. Esordio per Francesco Sansovini sui 60 metri che torna in pista dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dalle competizioni da giugno. Sansovini è entrato in finale con il tempo di 6”87 chiudendo 8°.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: