CANICROSS

Ai mondiali canicross San Marino centra due ori e un bronzo

Ai mondiali canicross San Marino centra due ori e un bronzo.

Al Campionato del Mondo in corso a Pardubice (Repubblica Ceca) la squadra biancazzurra di canicross ottiene due medaglie d’oro nella categoria parasport con Sara Valentini che ha corso con Arya, guida Paola Carinato, e Ruggero Marchetti con Bo, guida Denis Cestaro. Nella categoria scooter, Paola Carinato ha gareggiato nella categoria scooter con Icy. Sale sul terzo gradino del podio, coronando un sogno iniziato 5 anni fa.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy