CANICROSS Ai mondiali canicross San Marino centra due ori e un bronzo

Al Campionato del Mondo in corso a Pardubice (Repubblica Ceca) la squadra biancazzurra di canicross ottiene due medaglie d’oro nella categoria parasport con Sara Valentini che ha corso con Arya, guida Paola Carinato, e Ruggero Marchetti con Bo, guida Denis Cestaro. Nella categoria scooter, Paola Carinato ha gareggiato nella categoria scooter con Icy. Sale sul terzo gradino del podio, coronando un sogno iniziato 5 anni fa.

