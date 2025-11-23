Aikido San Marino ha festeggiato 25 anni

In 25 anni l’Aikido a San Marino è diventato un punto di riferimento internazionale, riconosciuto dai massimi vertici dell’Arte marziale del Giappone. Dal 2001, grazie alla guida del M. Ugo Montevecchi, 6° Dan, ha organizzato decine di stages e grandi eventi, portando a San Marino i massimi maestri giapponesi e migliaia di praticanti da tutt’Italia, che continuano ad apprezzare la Repubblica di San Marino per la sua ospitalità e la sua capacità organizzativa. Per festeggiare degnamente il quarto di secolo di vita ed attività dell’Aikikai San Marino, alla palestra ex-MESA di Serravalle, è stato aperto al pubblico lo stage internazionale di Aikido, Spada giapponese e Jo, guidato dal M. Jun Nomoto, 7° Dan, alla presenza di altri grandi maestri giapponesi.







