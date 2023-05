Al Bocciodro di Borgo Maggiore il 21° Trofeo Titano

Provenienti da Italia, Principato di Monaco, Francia, Svizzera e San Marino, trenta coppie si sono sfidate nella parte esterna del Bocciodromo di Borgo Maggiore, nella specialità Petanque. Il Trofeo Titano 2023 ha visto trionfare la coppia Bruno Rinaudo - Fabrizio Giordano della società Caragliese che ha avuto la meglio in finale sulla coppia Franco Morduano - Silvio Tortello società Muller. Al terzo posto la coppia Marco Brondello – Jean Thiomé. A corredo della gara principale anche la gara “CONSOLANTE” vinta dalla coppia Cucchietti – De Luca appartenenti alla società Valle Maira che ha battuto in finale la coppia mista uomo-donna Monica Scalise – Luigi Bonicelli della società Morane. Al terzo posto la coppia della Libertas San Marino formata da Alessandro Vigna – Vittorio Giri. Grande soddisfazione da parte della Federazione Sammarinese Sport Bocce per la buona riuscita dell’evento.