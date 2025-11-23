TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:45 Domagnano-Academy, Amati: "Vittoria complicata", Di Maio: "Risultato bugiardo" 19:20 Oscar Grandoni Campione Sammarinese Method 19:00 Il Domagnano doma l'Academy e sale al terzo posto 18:34 L'Arezzo fa suo il big match di Ascoli e allunga in vetta (0-2) 17:22 Veneto, Campania e Puglia al voto per le elezioni regionali: urne aperte fino alle 15 di domani 17:16 Walter Nanni eletto presidente della Moto Nautica Emilia Romagna 17:10 Colloqui a Ginevra sulla proposta Usa di pace in Ucraina 16:24 Notte fonda per il Pietracuta: il Mezzolara dilaga 5-0 14:39 "Ri-salto nel tempo" con la Compagnia I Teatranti: i problemi di oggi sono quelli di ieri 14:36 Elezioni Giunte 2025: la Reggenza al voto
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Al Giro d'Italia d'Epoca premiato anche il sammarinese Andrea Vannucci

Ai "Titanici" Andrea Vannucci, Dario Bollini, Gianluigi Ricciotti e Andrea Selva anche lo scudetto di bronzo.

di Elia Gorini
23 nov 2025
Al Giro d'Italia d'Epoca premiato anche il sammarinese Andrea Vannucci

Si è chiuso a Faenza cone le premiazioni finali il Giro d'Italia d'Epoca 2025, evento per prevede 12 ciclostoriche tra le quali la Titanica. Tra i protagonisti anche San Marino con Andrea Vannucci, Dario Bollini, Gianluigi Ricciotti e Eros Selva premiati con lo scudetto di bronzo, riconoscimento consegnato ai partecipanti ad almeno quattro tappe del Giro d'Italia d'Epoca.

Andrea Vannucci si è aggiudicato anche la Maglia Rosa alla tappa, premio per i ciclisti per il miglior abbinamento bicicletta/abbigliamento. Il portacolori del Titano si ha conquistato questa speciale maglia per aver partecipato alla tappa della Divina di Cervia con una bicicletta GP Legnano del 1966 e divisa Legnano del 1965/1966.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.