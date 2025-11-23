Al Giro d'Italia d'Epoca premiato anche il sammarinese Andrea Vannucci

Si è chiuso a Faenza cone le premiazioni finali il Giro d'Italia d'Epoca 2025, evento per prevede 12 ciclostoriche tra le quali la Titanica. Tra i protagonisti anche San Marino con Andrea Vannucci, Dario Bollini, Gianluigi Ricciotti e Eros Selva premiati con lo scudetto di bronzo, riconoscimento consegnato ai partecipanti ad almeno quattro tappe del Giro d'Italia d'Epoca.

Andrea Vannucci si è aggiudicato anche la Maglia Rosa alla tappa, premio per i ciclisti per il miglior abbinamento bicicletta/abbigliamento. Il portacolori del Titano si ha conquistato questa speciale maglia per aver partecipato alla tappa della Divina di Cervia con una bicicletta GP Legnano del 1966 e divisa Legnano del 1965/1966.







