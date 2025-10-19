SMOE RUN Al keniano Abraham Ekwan Ebenyo la Smoe Run 2025

Due percorsi competitivi per atleti veri e preparati, una passeggiata per famiglie. C'è una Smoe Run per tutti e l'edizione 2025 non ha fatto eccezione. Anzi, si sono presentati in oltre 100 al Via dal San Marino Outlet Experience di Rovereta per un percorso da affrontare due volte, una per chi ha deciso di puntare sulla 5 km, come Costa Marescia della Bruniera Pordenone che li ha aggrediti e tritati in meno di un quarto d'ora, esattamente 14.51. Con lui sul podio il keniano Lengen e Riccardo Sintoni della Libertas Forli. Chiara Camporesi della Dinamo Running Bellaria si aggiudica la prova femminile. Queste le parole del vincitore della 5km Costa Marescia:

"Pensavo che il keniano facesse 5 km, invece faceva i 10, quindi ero guardingo lì in attesa. Poi mi sono reso conto l'ultimo km che in realtà lui faceva la 10, quindi sono andato via tranquillo. L'altro keniano invece pensavo venisse via con noi, però si è staccato subito, quindi una gara in controllo, diciamo. Oggi pensavo solo a divertirmi, è una bella domenica, belli gli atleti, quindi c'era solo da divertirsi oggi. E' una delle poche gare che mi godo con tranquillità".

30,50 invece sono bastati ad Abraham Ekwan Ebenyo per vincere la 10 km distaccando di 2,53 Gabriele Perugini della Libertas Forlì, secondo, e Marco Pelaccia della GPA San Marino, terzo. Melissa Michelotti della San Marino Athletics Academy in 41,53 ha vinto la gara femminile. Così il vincitore:

"Non mi aspettavo di fare questo tempo perché mi sentivo molto stanco, perché ho corso per molti mesi, in più il percorso era un continuo saliscendi. Però sono riuscito a gestirmi e chiudere la gara in buone condizioni. Voglio ringraziare l'organizzazione di questa bella corsa e voglio ritornare il prossimo anno e tanti, tanti anni ancora".

Alla non competitiva, nell'ambito del calendario dell'Ottobre Rosa dedicato alla prevenzione dei tumori al seno, hanno partecipato l'Associazione Oncologica Sanmarinese, l'Associazione Sanmarinese Donne Operate al Seno e l'Associazione Fibromialgici Sanmarinesi 2021.

