Al Lagazuoi Expo Dolomiti di Cortina il “Salotto dei Titani”

Si è alzato il sipario sui XXV Giochi Olimpici invernali e si sono accesi i riflettori di tutto il mondo su Milano Cortina, per 16 giorni al centro delle attenzioni internazionali. Per vivere a pieno lo spirito olimpico e sfruttare l’incredibile vetrina che i Giochi Olimpici rappresentano, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha avviato alcune iniziative che lo vedranno protagonista anche lontano da Bormio, sede delle gare di sci alpino che vedranno impegnato l’atleta Rafael Mini. A Cortina, nella suggestiva cornice del Lagazuoi Expo Dolomiti, a 2.732 metri di altitudine, uno dei punti panoramici più spettacolari delle Dolomiti, è stato allestito il "Salotto dei Titani", uno spazio simbolico ed evocativo dedicato alla storia della Repubblica di San Marino ai Giochi Olimpici Invernali. Un luogo sospeso tra cielo e montagna, dove sport, identità e racconto olimpico si incontrano. All'interno del Lagazuoi Expo Dolomiti sarà inoltre visitabile la mostra "Cortina di Stelle" di Fulvio Morella, un progetto che celebra l'incontro tra arte, inclusione e sport, inserito nel programma ufficiale dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Il percorso espositivo è arricchito da cimeli provenienti dal Museo dello Sport e dell'Olimpismo della Repubblica di San Marino, che raccontano valori, imprese e memoria olimpica. Il Salotto dei Titani e la mostra "Cortina di Stelle" sono visitabili tutti i giorni, negli orari di apertura della Funivia Lagazuoi (9.00 – 17.00). Sempre a Cortina, nel centralissimo Hotel de La Poste, si potrà inoltre ammirare il bob a due della storica partecipazione sammarinese in questa disciplina alle Olimpiadi di Lillehammer 1994, uno dei pezzi più ammirati del Museo dello Sport e dell’Olimpismo di San Marino. Un allestimento con testimonianze delle partecipazioni biancazzurre ai Giochi Olimpici Invernali è presente anche sul Titano, nella Galleria Cassa di Risparmio. Come già sperimentato in occasione delle Olimpiadi estive di Parigi, lo spazio in centro storico si presta a luogo in cui raccontare il legame tra San Marino e i valori olimpici, con l’esposizione delle fiaccole delle passate edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, di capi d’abbigliamento delle delegazioni biancazzurre e altri pezzi unici che condurranno i visitatori in un viaggio nella storia sportiva della Repubblica.







