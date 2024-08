Al Lago di Faetano i campionati regionali Under

Al Lago di Faetano si è disputata la quarta e ultima prova del Campionato Regionale per ragazzi Under 10-13-15. Tra i 20 partecipanti, 7 ragazzi sammarinesi. Nella categoria Under 15 terzo posto per Riccardo Ducci, nell'Under 13 vittoria di settore per Samuele Brighi, secondo Daniele Clementi, terzi Matteo Jeannin e Denis Errante. Al Lago Pascoli si è invece svolta la terza prova del Campionato Sammarinese Master vinta da Paolo Menicucci su Romano Valeriani e Milena Fabbri.