MONDIALE PESCA AL COLPO Al Mondiale di Pesca vince il gran caldo: San Marino chiude al ventunesimo posto Durante la competizione, in Portogallo, si sono registrate temperature fino a 45 gradi

Al Mondiale di Pesca vince il gran caldo: San Marino chiude al ventunesimo posto.

Sì è conclusa l’avventura della Nazionale in Portogallo al Campionato del Mondo di Pesca al Colpo colpo per Nazioni. Dopo una settimana di prove tecniche in condizioni di estremo caldo con temperature che hanno toccato i 45 gradi, le due prove finali hanno sancito un verdetto amaro per i nostri ragazzi: la classifica finale ha relegato i sammarinesi al ventunesimo posto. Tanto impegno e tanta professionalità sono sono risultati sufficienti. La Nazionale ci riproverà l’anno prossimo in Lituania.



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