Al Multieventi i Campionati Italiani di nuoto pinnato

Dopo gli assoluti, la piscina del Multieventi ha ospitato i Campionati Italiani estivi di categoria di nuoto pinnato, organizzati dalla Federazione Sammarinese Attività Subacquee in collaborazione con la FIPSAS. 580 atleti, record per un campionato italiano con gare spalmate nelle giornate di sabato e domenica. In gara anche quattro atleti di San Marino. L'appuntamento sarà anche l’occasione per l’esordio ufficiale di quattro nuovi giudici sammarinesi, che dopo aver affrontato il corso e sostenuto l’esame finale, sono chiamati ora alla loro prima uscita ufficiale: si tratta di Monica Toccaceli, Simone Darderi, Elena Casadei e Marco Pirroni.