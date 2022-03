Al Multieventi il campionato di serie C Gold

Al Multieventi di San Marino è andata in scena la seconda prova del campionato di Serie C Gold di ginnastica ritmica. A rappresentare i colori biancoazzurri, sono scese in gara Gloria Ambrogiani alle clavette, Annalisa Giovannini alla palla, Emma Fratti al nastro, Matilde Tamagnini al cerchio con Vittoria Magnani nel ruolo di riserva, accompagnate dalle tecniche Federica Protti e Serena Sergiani. La giovane squadra sammarinese è riuscita a migliorare il punteggio finale di 3 punti, mantenendo la 15ª posizione in classifica generale. Ad arricchire la manifestazione, la presenza delle campionesse italiane Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, che sulla pedana del Multieventi si sono esibite nei loro esercizi.