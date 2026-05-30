Al Multieventi il seminario "Allenare il futuro"

Al Multieventi si lavora sui giovani nello sport con “Allenare il futuro – Strategie e sviluppo della performance”. Un seminario organizzato dalla Federazione Sammarinese Pesi e dal Cons, destinato a direttori tecnici, allenatori e preparatori atletici: 6 moduli con l'obiettivo di costruire una base culturale comune su allenamento della forza e giovani, chiarendo principi scientifici, responsabilità tecniche e istituzionali. Presente anche il presidente della Federazione Europea Pesistica, Astrit Hasani; principale relatore invece è Antonio Urso, storico presidente della Federazione Italiana Pesistica e attuale segretario generale della Federazione Internazionale.

"Inevitabilmente, il seminario parla dei giovani - commenta Urso - il futuro dello sport e di ogni organizzazione, di ogni società sono i giovani, per cui tenteremo di capire chi sono i giovani di adesso, quali sono queste generazioni che nel prossimo futuro saranno atleti di livello olimpico, magari atleti che gareggeranno per differenti categorie. Il seminario ha due aree particolari, che sono due aree secondo me fondamentali quando si parla di giovani: una è la parte metodologica dell'allenamento e l'altra è la parte psicologica, quella della comunicazione. Sulla parte metodologica andremo a puntare in maniera particolare sull'allenamento e la forza, che è una delle caratteristiche umane trasversali in ogni disciplina sportiva; per ciò che riguarda la parte psicologica, parleremo di motivazione e di comunicazione".

Guarda anche l'intervista a Astrit Hasani.







