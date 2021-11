Al Multieventi sono cominciati gli Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica

Al Multieventi è cominciata la 115ma edizione dei Campionati Italiani Assoluti di pesistica olimpica: in gara 120 atleti per 20 discipline. Per San Marino partecipano, extra gara, Gianni Agustin e Noemi Nanna, rispettivamente nelle categorie 102 kg e 55 kg. Agustin sarà di scena domani, mentre nel pomeriggio di oggi Nanna ha cercato il suo personale nello strappo puntando i 68 kg, fermandosi però a quota 61. Presenti anche i tre medagliati azzurri di Tokyo, Antonino Pizzolato - che all'ultimo ha deciso di non prendere parte alla sua gara - Mirko Zanni e Giorgia Bordignon: nel corso della cerimonia di apertura, i tre sono stati omaggiati dal CONS e hanno ricevuto, per mano del presidente della Federazione Italiana Pesistica Antonio Urso, le onorificenze di Cavaliere (Pizzolato e Zanni) e Ufficiale (Bordignon) della Repubblica Italiana per i bronzi e l'argento conquistati alle Olimpiadi. Contestualmente, La Federpesistica azzurra ha a sua volta omaggiato con una targa gli olimpionici sammarinesi Alessandra Perilli e Gian Marco Berti.