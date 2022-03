Al Panathlon i protagonisti delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Alla ripresa dell’attività del Panathlon Club San Marino, sospesa a causa dell’ultima ondata pandemica del Covid, il Club ha avuto il grande piacere di ospitare i protagonisti della partecipazione della Repubblica di San Marino ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Erano presenti il Presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali e Capo Missione, Gian Luca Gatti, il vice Capo Missione Giacomo Dolcini e gli Atleti Anna Torsani e Matteo Gatti. Gli ospiti hanno illustrato, con dovizia di particolari, tutte le emozioni e le sensazioni scaturite dall’essere protagonisti in una manifestazione, quella Olimpica, che è il sogno di ogni atleta. Prima fra tutte l’onere e l’onore di poter portare la nostra bandiera durante le Cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi.

Purtroppo la bolla creata dagli organizzatori a causa della paura dei contagi non ha permesso di uscire dai contesti dove si svolgevano le gare ma ha comunque permesso ai nostri rappresentanti di socializzare con le altre Nazionali presenti. Incalzati dalle domande dei panathleti presenti gli ospiti hanno ripercorso le tappe preparatorie verso le Olimpiadi e commentato i loro risultati, che sono stati veramente oltre ogni aspettativa (Anna Torsani 47ma nel Gigante e Matteo Gatti 44mo nello Speciale).

Il Presidente Gatti ha ringraziato il Panathlon per l’invito e apprezzato la sensibilità verso l’impegno ed i sacrifici che i ragazzi hanno affrontato per prepararsi al meglio per l’evento Olimpico. Al termine il Presidente Achilli ha ringraziato gli ospiti per la presenza e la disponibilità, comunicando inoltre che il Direttivo del Club ha deliberato di nominare il Socio Dott. Prof. Oliviero Soragni quale Socio Onorario del Club di San Marino. Inoltre è stato consegnato al Socio Fondatore, Domenico Bruschi, tramite il fratello Enrico un "Diploma del Panathlon International" quale riconoscimento del 50° anno di iscrizione al Panathlon Club San Marino con i complimenti e l’amicizia di tutti i Soci sammarinesi.