GIORNATA OLIMPICA Al Parco Ausa si celebra l'Olimpic Day "Let's Move Together": un allenamento collettivo per celebrare il movimento olimpico giovedì 3 luglio alle 18:15

Al Parco Ausa si celebra l'Olimpic Day.

In occasione dell’Olympic Day, la giornata istituita dal Comitato Olimpico Internazionale per promuovere e diffondere i valori olimpici, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese lancia un’iniziativa speciale rivolta a tutti: un allenamento collettivo all’aperto, in programma giovedì 3 luglio alle ore 18:15 presso il Parco Ausa. L'Olympic Day ha assunto negli anni un significato sempre più forte: ispirare persone di ogni età, in tutto il mondo, a dedicare del tempo al proprio benessere fisico attraverso l’attività quotidiana. La campagna del CIO “Let’s Move” vuole essere un invito a riscoprire la gioia di muoversi insieme, al di là della prestazione sportiva, puntando sul valore sociale, ludico e inclusivo. Un messaggio importante e necessario, alla luce dei dati preoccupanti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui un adulto su quattro e l’80 per cento dei giovani non raggiungono i livelli minimi di attività fisica per una vita sana. L’inattività rappresenta oggi una sfida globale, con conseguenze non solo sanitarie ma anche sociali. Per questo il CONS invita atleti, tecnici, società sportive, famiglie e persone di ogni età a partecipare a un’ora di attività fisica condivisa, adatta a tutti e senza bisogno di attrezzature, da vivere all’aria aperta in un clima di comunità e positività. L’iniziativa “Let’s Move Together” punta a promuovere uno stile di vita più attivo e a costruire insieme un nuovo tipo di movimento: inclusivo, spontaneo, quotidiano. Muoversi insieme è il primo passo per un cambiamento duraturo. Let's Move, San Marino!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: