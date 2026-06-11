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Al San Marino Stadium il 31° Meeting del Titano di Atletica Leggera

Assegnati 20 titoli di campione sammarinese di cui 16 appartenenti all'Olimpus. Debutto per l’atletica paralimpica sammarinese

11 giu 2026
Assegnati 20 titoli di campione sammarinese di cui 16 appartenenti all'Olimpus. Debutto per l’atletica paralimpica sammarineseAssegnati 20 titoli di campione sammarinese di cui 16 appartenenti all'Olimpus. Debutto per l’atletica paralimpica sammarinese
Assegnati 20 titoli di campione sammarinese di cui 16 appartenenti all'Olimpus. Debutto per l’atletica paralimpica sammarinese

Olimpus San Marino Atletica, in collaborazione con la FSAL e valevole anche per i campionati sammarinesi assoluti. Più di 400 gli atleti presenti in pista con 20 titoli di campioni sammarinesi assegnati, dei quali 16 ad atleti Olimpus. In evidenza la velocista Alessandra Gasparelli, primo posto assoluto per lei nei 100 metri femminili con il tempo di 11.73.

Una Gasparelli capace di trascinare anche le ragazze della 4x100 a ottenere il minimo per i Giochi dei Piccoli Stati. 48.57 per Rebecca Guidi, Greta San Martini e Noemi Cola insieme ad Alessandra. Sempre per quanto riguarda la velocità, 11.10 per Mathias Francini, atleta giovanissimo che conquista lo scettro di campione biancoazzurro, in una gara vinta da Francesco Pagliarini con un ottimo 10.49.

Gli altri titoli sammarinesi sono andati a Sofia Bucci nei 400 ostacoli con il cronometro fermato sull'1.13.65. Nella stessa specialità 1.11.65 per Andrea Zafferani. 12.83 è la misura che è valsa il terzo posto nel salto triplo per un altro giovanissimo come Roberto De Luca.

Nel salto in lungo femminile spicca Greta San Martini, secondo posto per lei con un buon 5.22. Nella difficile disciplina del Salto con l'Asta, Martina Muraccini ottiene il titolo di campione sammarinese con il suo 3.30. Sempre spettacolare il lancio del giavellotto con Diego Garnaroli, secondo grazie ai suoi 44 metri.

C'è ancora il nome di Sofia Bucci sempre nei 400 metri, ma in questo caso piani, con il tempo di 59.33. Federico Giannotti miglior atleta nazionale sempre nei 400 metri piani maschili con 54.21. Nel lancio del peso da segnalare Paolo Santangada e Katrin Arnold.

Ed ancora nuovo record nazionale allieve per Diletta Dimilta nei 1500 metri femminili con 5:08.30. Nei maschili affermazione per Giulio Ceccoli con 4:45.03. Mezzo fondo, 5000 metri: sono Andrea Pollini e Matilde Giorgetti i best time.

Staffetta 4x100 maschile, vittoria e titolo sammarinese per Mathias Francini, Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni e Nicolas Santos Bollini con 42.64. Esordio per l’atletica paralimpica sammarinese. I tre portacolori, in ambito Fidal, della San Marino Athletics Academy hanno saputo interpretare al meglio queste prime gare di stagione: si tratta di Ruggero Marchetti, Teo Flores Lazcano e Sara Valentini.




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