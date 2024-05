Al Torneo Europeo "Tuttingioco" due vittorie per la squadra di calcio a cinque degli Sport Speciali

Nel fine settimana la Federazione Sammarinese Sport Speciali è stata impegnata nella 15esima edizione del Torneo Europeo "Tuttingioco" 2024 di calcio a cinque a Canneto sull'Oglio. Hanno partecipato alla manifestazione trentasei squadre, tra queste anche alcune formazioni provenienti da Danimarca, Monaco e Inghilterra.

I biancazzurri, accompagnati dal tecnico Davide D'Alessandro, inseriti in terza fascia, hanno faticato nelle fasi preliminari del torneo per poi riscattarsi nel finale con una vittoria per 4-0 contro gli Insuperabili di Genova in semifinale e un 2-0 in finale contro gli Insuperabili di Torino.

Per la Federazione ora due settimane di allenamenti per poi chiudere la stagione agonistica il 7 giugno. La nuova annata si aprirà a settembre con l'immancabile appuntamento della San Marino Special Cup, in programma per il 14 e 15 settembre a Montecchio.