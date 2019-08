Al via a Patrasso i Mediterranean beach games: buone prove per Sansovini nel nuoto e Grandi-Bombini nel beach tennis

San Marino in testa per inaugurare la seconda edizione dei Mediterranean beach games: i biancazzurri, guidati da Alvise Galli, sono stati i primi a sfilare durante la cerimonia di avvio dei giochi, secondo l'ordine imposto dall'alfabeto greco; a chiudere la fila proprio i padroni di casa, acclamati dal pubblico. Le prime gare degli atleti sammarinesi hanno dato dei buoni risultati: Camilla Sansovini non ha sentito la pressione dell'esordio internazionale, chiudendo i 50 metri di nuoto pinnato in 25.53 secondi, mentre nei 200 ha nuotato in 2.09.2, un tempo comunque in linea con i suoi standard. Vittoria a metà invece nel beach tennis, che domenica pomeriggio ha aperto la competizione: nei doppi misti Alice Grandi e Nicolò Bombini hanno superato agli ottavi i portoghesi Ana Catarina Alexandrino e Pedro Maio, col punteggio di 6-1 6-3. Marika Colonna e Alvise Galli si sono invece dovuti arrendere al tie break agli spagnoli Sabrina Lopez Garcia e Gerard Rodriguez Querol. In serata previsto l'arrivo di Arianna Valloni, che giovedì parteciperà alla 5 km di nuoto in acque libere.