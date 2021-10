Al via domani il Mondiale Veterani in Slovenia

Si aprirà domani a Radece, in Slovenia, il Mondiale di pesca al colpo per Veterani che vedrà la Nazionale biancazzurra impegnata a difendere il titolo conquistato due anni fa a Livorno.

La rappresentativa biancazzurra, capitanata da Renzo Francioni e dal suo vice Corrado Ranocchini, è formata da Marino Michelotti, Sergio Scarponi, Lino Giardi, Romano Pasquinelli e la riserva Marino Mularoni.

Completano la delegazione gli accompagnatori Marino Gasperoni e Luciano Valentini.

Ieri, in serata, si è tenuta la Cerimonia di Apertura con la presentazione delle rappresentative nazionali. Il Mondiale si articolerà in 2 manche da 4 ore, in programma domani e sabato.