PESCA SPORTIVA Al via domani in Bulgaria i mondiali di Pesca Sportiva

Al via domani in Bulgaria i mondiali di Pesca Sportiva.

Ultimo giorno di prove ufficiali a Plovdiv in Bulgaria dove domani scatterà il mondiale sia Veterani che Master. In gara anche la Nazionale Sammarinese che durante le prove ha riscontrato una pesca difficile ma in linea con le aspettative. Nonostante le difficoltà, i pescatori del Titano sono fiduciosi di disputare un buon Mondiale.

